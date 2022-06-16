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  3. С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане

С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане

ru.sputnik.kz

Министерством науки и высшего образования РК подготовлены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщает zakon.kz.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии планируется установить в следующих размерах:

  • студентам, обучающимся в организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 36 660 тенге (в настоящее время – 31 423 тенге);
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки «Здравоохранение», – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);
  • интернам – 61 660 тенге (сейчас 59 289 тенге);
  • магистрантам – 86 987 тенге (76 950 тенге);
  • магистрантам, обучающимся в «Назарбаев Университет», – 162 500 тенге (143 750 тенге);
  • докторантам – 195 000 тенге (172 500 тенге);
  • докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 195 000 тенге (172 500 тенге);
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (88 494 тенге);
  • магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;
  • студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21 787 тенге (без изменений).

Как отмечается, новые размеры стипендий вводятся в действие с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, разработан новый порядок выплаты государственных стипендий. Для обеспечения прозрачности исключаются выплаты стипендий через кассу. Они будут осуществляется после открытия счета в банке или АО «Казпочта».

При этом студенты не будут оплачивать комиссии за операции по счету после заключения банками и АО «Казпочта» соответствующих соглашений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 июня.

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