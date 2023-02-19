С 20 февраля вступают в силу новые правила любительского рыболовства

8 февраля 2023 года приказом министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в рамках регулирования «с чистого листа» с целью снижения нагрузки на субъектов предпринимательства и упрощения процедуры получения государственных услуг, внесены изменения в некоторые правовые акты в сфере рыбного хозяйства.

Как сообщает Комитет рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов РК, из Правил рыболовства исключены требования по фиксации улова рыб в момент вылова.

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Теперь лица, осуществляющие промысловое рыболовство, обязаны фиксировать объем выловленной рыбы в местах, установленных территориальными подразделениями.

Также, из Правил рыболовства исключена норма, ограничивающая количество крючков на одно удилище при осуществлении любительского (спортивного) рыболовства. Таким образом, рыболов-любитель теперь в праве использовать приобретаемые удилища с любым количеством крючков, так как при получении путевки ему устанавливается предельное количество рыбы в улове. В этой связи, регламентирование количества крючков является излишним.

Из Правил выдачи разрешений на пользование животным миром при получении разрешений на научно-исследовательский лов исключено требование к услугополучателям по утверждению обоснований Ученым советом профилирующей научной организации. Теперь, услугополучателям при получении разрешения на научно-исследовательский лов достаточно представлять программу научно-исследовательских работ.

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