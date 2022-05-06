С доставкой на дом. В Костанае проходят концерты для ветеранов Великой Отечественной войны

Во дворах домов, где живут ветераны, артисты дома культуры Мирас устраивают концерты, исполняя песни военных лет.

В этот двор артисты дома культуры приехали, чтобы поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Петровича Наприенко. В программе у певцов несколько песен военных лет. Дмитрий Петрович, не смотря на свой преклонный возраст, а ему уже 95 лет, слушал все номера с удовольствием. И даже станцевал.

«Спасибо вам ребята, за то, что вы встречаете так ветеранов в такой день. И действительно это будет польза для всего народа. Будут помнить ветеранов на долгие годы. Те, которые отдали свою жизнь за то, что мы сейчас все видим»,- говорит ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Наприенко.

Дмитрий Наприенко был призван в армию в 1944 году, когда ему было всего 17. Подготовку и формирование проходил в Чебаркуле, в составе 13 запасного стрелкового полка, а дальнейшую службу проходил на Дальнем Востоке. Был тяжело ранен, а в 1951 году демобилизовался и вернулся на родину. Послушать мини-концерт собралось не мало людей, кто-то выглядвал с балконов своих квартир. Акция «Фронтовые бригады» стартовала вчера, артисты выезжают с программой прямо во дворы домов, где живут ветераны. В репертуаре у них песни как на русском так и на казахском языке.

«Я думаю, что молодежь наша современная, твердо знает порядки службы в армии. И как любить свою Родину. Особенно молодежь должна любить своих родителей, отцов и мам. А в школе учителей уважать. Желаю всем молодым людям, чтобы они жили так как хотят»,- сказал Дмитрий Петрович.

Акция продлится еще и завтра. В городском акимате рассказали, что такие мини концерты пойдут во дворах каждого ветерана.

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