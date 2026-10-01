С двух полос до четырёх: какую улицу планируют расширить в Костанае





С двух полос до четырёх: улицу Доненбаевой планируют расширить в Костанае

В отделе ЖКХ акимата Костаная рассказали о планах реконструкции дорог на следующий год. Один из проектов предусматривает расширение улицы К. Доненбаевой на участке от Станционной до Узкоколейной.

— Мы разрабатываем реконструкцию ул. К. Доненбаевой в границах от ул. Станционной до ул. Узкоколейной. В рамках этого проекта мы планируем расширить проезжую часть с двух полос до четырёх полос. Также у нас есть проект ул. Баймагамбетова — реконструкция, по нему мы ждём финансирование. Если нам профинансируют, будем тоже заниматься. Ул. Баймагамбетова у нас в границах от ул. Фролова до пр. Назарбаева, — сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Читайте также: Ремонт позади, осталась разметка: что сделали на дорогах Костаная

Ещё один такой съезд планируют сделать на пересечении улиц Тәуелсіздік и Баймагамбетова. Как сообщили специалисты на недавнем аппаратном совещании с акимом Костаная, сейчас этому мешает рекламная конструкция. Её демонтируют до конца года.