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С сентября в казахстанских школах начнет работать новый проект

Фотография для новости

фото pixabay.com

Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

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В организациях образования в сентябре 2024 года стартует новый проект «Цифровой учитель».

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«Проект направлен на оказание социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам. Учащимся будет предоставлен доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. В этих целях была разработана Дорожная карта по реализации проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Планируемый охват проекта — около 2000 учеников по всей стране», — говорится в сообщении.

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