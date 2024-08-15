С сентября в казахстанских школах начнет работать новый проект

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Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.
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В организациях образования в сентябре 2024 года стартует новый проект «Цифровой учитель».
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«Проект направлен на оказание социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам. Учащимся будет предоставлен доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. В этих целях была разработана Дорожная карта по реализации проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Планируемый охват проекта — около 2000 учеников по всей стране», — говорится в сообщении.