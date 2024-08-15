С сентября в казахстанских школах начнет работать новый проект

Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

Читайте также: Новый учебный год. В чём нельзя появляться в школе?

В организациях образования в сентябре 2024 года стартует новый проект «Цифровой учитель».

Читайте также: Что изменится для школьников в новом учебном году, рассказал глава Минпросвещения

«Проект направлен на оказание социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам. Учащимся будет предоставлен доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. В этих целях была разработана Дорожная карта по реализации проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Планируемый охват проекта — около 2000 учеников по всей стране», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.