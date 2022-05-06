Сахар стремительно дорожает в Казахстане

По подсчетам аналитиков, за месяц сахар в Казахстане подорожал на 33%, за год – на 50%. И это не окончательные цифры, цены продолжают расти, сообщает zakon.kz.

В марте, как следует из отчета Energyprom.kz, в среднем по стране килограмм сахара стоил 396 тг.

Всего за месяц продукт подорожал сразу на 33,2%, с начала года – на 36,1%, за год – на 50,2%.

Самые высокие цены на сахар среди крупных городов Казахстана зафиксированы в столице (449 тг за кг), Алматы (444 тг) и Костанае (430 тг). Дешевле всего сахар стоил в Таразе — 348 тг.

Наибольший годовой рост цен на сахар был зарегистрирован в Алматы (плюс 70,1%), а также в Костанайской (плюс 64,7%) и Жамбылской (плюс 60,5%) областях, – уточнили эксперты.

Стоит отметить, что в апреле удорожание сахара продолжилось. Так, с начала месяца по 26 апреля цены выросли еще на 5,4%.

В исследовании также отмечается, что по итогам первого квартала 2022 года в стране произвели 51,2 тыс. тонн сахара.

После заметного прошлогоднего роста в секторе зафиксирован серьезный спад – минус 20,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, – добавили аналити

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