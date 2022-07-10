Сахар выбрасывают в мусорную урну на российской границе

Казахстанка рассказала об инциденте на российской границе, где сахар выбрасывают в мусорную урну, передает Liter.kz.

До 31 августа из России запрещено вывозить сахар. Поэтому люди выкидывают его прямо в урну. Об этом жительница Актобе рассказала «Диапазону».

В конце июня я ехала из Уфы в Актобе. На границе узнала, что из России запрещен вывоз сахара. При нас люди высыпали его в мусорную урну. Я еще подошла к мусорке и удивилась, почему там сахар рассыпанный, в кулечках. А заезжать стали, оказалось, что требуют оставить хоть мешок, хоть килограмм. Прямого указания выкидывать сахар нет, но девать его людям некуда. На таможне его оставлять нельзя. Кого предупреждают, те не оставляют его до таможни, – рассказала актюбинка Марина.

Также она рассказала, что в Уфе килограмм сахара стоил 74 рубля. По данным российских СМИ, запрет на вывоз сахара за территорию страны будет действовать до 31 августа 2022 года. К исключениям относятся обеспечение военных за рубежом, гуманитарная помощь, организация припасов и транзитные перевозки.

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