Самат Абиш остается первым зампредом КНБ

Самат Абиш находится в ежегодном отпуске, сообщает zakon.kz.

В Комитете национальной безопасности ответили на запросы о Самате Абише.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК», — отметили в пресс-службе КНБ РК.

Отмечается, что в настоящее время он находится в ежегодном отпуске.

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