Самое большое число заболевших COVID-19 зафиксировано в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 10 июля) зарегистрировано 3 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19 — это самое большое количество заражений коронавирусом за сутки за все время пандемии в республике.

Предыдущий рекорд был установлен 9 июля, когда было зарегистрировано 3 130 случаев заболевания.

«Сейчас 9 619 человек болеют коронавирусом на данный момент в Казахстане. Госпитализированы 12 910 пациентов. На амбулаторном уровне (лечатся дома) – 26 709 пациентов», — сообщили в МВК.

В тяжелом состоянии находятся 795 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов, на аппарате ИВЛ – 102 пациента.

Статистика суточной заболеваемости в регионах:

в Нур-Султане – 914, в Алматы – 620, в Карагандинской области – 449, в Шымкенте – 312, в Атырауской области – 256, в Западно-Казахстанской области – 205, в Павлодарской области – 137, в Акмолинской области – 131, в Мангистауской области – 116, в Алматинской области – 114, в Актюбинской области – 102, в Костанайской области – 81, в Восточно-Казахстанской области – 71, в Кызылординской области – 54, в Туркестанской области – 54. в Жамбылской области – 51, в Северо-Казахстанской области – 28.

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