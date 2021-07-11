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Самое большое число заболевших COVID-19 зафиксировано в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 10 июля) зарегистрировано 3 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19 — это самое большое количество заражений коронавирусом за сутки за все время пандемии в республике.

Предыдущий рекорд был установлен 9 июля, когда было зарегистрировано 3 130 случаев заболевания.

«Сейчас 9 619 человек болеют коронавирусом на данный момент в Казахстане. Госпитализированы 12 910 пациентов. На амбулаторном уровне (лечатся дома) – 26 709 пациентов», — сообщили в МВК.

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В тяжелом состоянии находятся 795 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов, на аппарате ИВЛ – 102 пациента.

Статистика суточной заболеваемости в регионах:

  1. в Нур-Султане – 914,
  2. в Алматы – 620,
  3. в Карагандинской области – 449,
  4. в Шымкенте – 312,
  5. в Атырауской области – 256,
  6. в Западно-Казахстанской области – 205,
  7. в Павлодарской области – 137,
  8. в Акмолинской области – 131,
  9. в Мангистауской области – 116,
  10. в Алматинской области – 114,
  11. в Актюбинской области – 102,
  12. в Костанайской области – 81,
  13. в Восточно-Казахстанской области – 71,
  14. в Кызылординской области – 54,
  15. в Туркестанской области – 54.
  16. в Жамбылской области – 51,
  17. в Северо-Казахстанской области – 28.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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