Самое большое число заболевших COVID-19 зафиксировано в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 10 июля) зарегистрировано 3 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По информации межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19 — это самое большое количество заражений коронавирусом за сутки за все время пандемии в республике.
Предыдущий рекорд был установлен 9 июля, когда было зарегистрировано 3 130 случаев заболевания.
«Сейчас 9 619 человек болеют коронавирусом на данный момент в Казахстане. Госпитализированы 12 910 пациентов. На амбулаторном уровне (лечатся дома) – 26 709 пациентов», — сообщили в МВК.
Читайте также: Костанайская область в «красной» зоне
В тяжелом состоянии находятся 795 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов, на аппарате ИВЛ – 102 пациента.
Статистика суточной заболеваемости в регионах:
- в Нур-Султане – 914,
- в Алматы – 620,
- в Карагандинской области – 449,
- в Шымкенте – 312,
- в Атырауской области – 256,
- в Западно-Казахстанской области – 205,
- в Павлодарской области – 137,
- в Акмолинской области – 131,
- в Мангистауской области – 116,
- в Алматинской области – 114,
- в Актюбинской области – 102,
- в Костанайской области – 81,
- в Восточно-Казахстанской области – 71,
- в Кызылординской области – 54,
- в Туркестанской области – 54.
- в Жамбылской области – 51,
- в Северо-Казахстанской области – 28.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области