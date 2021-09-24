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Самолёты из Костаная в Москву начнут летать в октябре

Фото alau.kz

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Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас Нургалиев сообщил на своей старнице в инстаграм о том, что возобновляются полёты из Костаная в Москву. 

«Уважаемые жители и гости Костанайской области, сообщаем, что с 10 октября 2021 года возобновляется авиасообщение по маршруту «Костанай — Москва — Костанай». Время вылета из Костаная — 10.30 (местное), из Москвы — 02.05 (московское)», — сообщил Нургалиев.

Напомним, РФ увеличивает число авиарейсов в РК

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