Самый высокий тариф на воду стал в Житикаринском районе

С августа сельчане Костанайской области платят за воду по полному тарифу. Вместо 30 тенге для потребителей с приборами учета и 40 тенге без него за 1 куб воды люди отдают в разы больше.

К примеру, в селах Сарыкольского района тариф на воду составил 871 тенге, а в Алтынсаринском — 958 тенге за 1 куб., в Федоровском — 300 тенге. В Житикаринском районе тариф самый высокий — 1913 тенге за куб воды. Причина такой ситуации, внесенные изменения в Водный Кодекс страны. Дело в том, что полномочия между центральными, местными представительными и исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения разграничили. И теперь, как отмечают чиновники, субсидии распределяет не министерство индустрии, а областной маслихат на местах. В Костанайской области готовы новые правила, но процедура их утверждения долгая. Сначала размер тарифа должны утвердить на общественных слушаниях.

«Почему мы делаем акцент на субсдировании на прежнем уровне? Мы его не меняем, он остается на прежнем уровне. Средства в бюджете предусмотрены. Мы проводим процедуру переутверждения методики, чтобы дальше проводить субсидирование. Так как дальше субсидии для сельского населения являлись — основным из приоритетных направлений», — говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиз Кенжалы.

Общественные слушания прошли в онлайн-режиме. За новый документ проголосовали, и он, по сути, не изменил размер тарифа за воду — 30 тенге для потребителей с приборами учета и 40 тенге без них. В нем же есть и пункт о возмещении населению затрат за питьевую воду с августа. Теперь новые правила направят в юстицию. Утвердить их должны до 20 ноября. Всего же на субсидирование затрат коммунальщиков на питьевую воду в села в регионе в этом году предусмотрено 1 млрд 188 млн тенге.

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