Санврачи обратились к казахстанцам в преддверии Курбан айта

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения казахстанцам напомнили о соблюдении некоторых требований в преддверии священного праздника Курбан айт, сообщает zakon.kz

Цель – предупреждение особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении.

«Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований может способствовать возникновению случаев пищевых отравлений и особо опасной, острой кишечной инфекции среди населения».

Пресс-служба КСЭК

В местах продажи скота и убойных пунктах:

продажу и забой животных для жертвоприношения осуществлять в специально отведенных местах, с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);

строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз

отходов, образующихся в процессе забоя скота;

наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

наличие условий для мытья рук гостей;

регулярное проветривание обеденных помещений;

сырье и пищевую продукцию покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов), приготовленных в домашних условиях, подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут;

скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления, не использовать на

следующий день в случае нарушения соблюдения требований к хранению;

при гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях не принимать участие в приготовлении пищи.

На объектах общественного питания и в мечетях:

обеспечение холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, оснащение раковины для посетителей и персонала устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук;

бесперебойная работа системы вентиляции, кондиционирования;

наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих безопасность;

обеспечение санитарно-гигиенических условий в хозяйственной зоне объекта питания;

наличие у персонала специальной одежды, личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе;

ежедневный медосмотр персонала перед началом рабочей смены.

28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта. В этот день казахстанцы будут отдыхать.

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