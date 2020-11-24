Сбил пешехода и врезался в забор. В полиции прокомментировали подробности ДТП в Костанае

21 ноября в 13:35 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Амангельды-Козыбаева произошло дорожно-транспортное происшествие двух автомашин «Toyota» и «Honda».

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено следующее: 23-летний водитель автомашины марки «Toyota», двигаясь по улице Козыбаева (со стороны КСК в сторону КЖБИ) на пересечении улиц Амангельды-Козыбаева не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и совершил столкновение с автомобилем «Honda», под управлением 50-летнего водителя, следовавшего по улице Амангельды (со стороны ЖД вокзала в сторону реки Тобол).

От удара автомобиль «Honda» совершил наезд 42-летнюю жительницу областного центра. В результате чего, женщина была госпитализирована в областную больницу, водители автомашин и пассажир «Honda» получили различные повреждения.

По факту ДТП ведется расследование.

Напомним, фото и видео ДТП в редакцию Алау прислали наши читатели.

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