Сбили подростка. Появилось видео, где видно, на какой сигнал проехал автомобиль в Рудном

Споры в социальных сетях вызвало видео, на кадрах которого мальчика сбивает автомобиль. Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила еще одно видео.

Подписчики инстаграм аккаунта alau.tv очень бурно комментируют видео, рассылаемое в мессенджере. Вот некоторые комментарии.

«Прежде, чем пересекать дорогу, надо убедиться, нет ли подъезжающего авто. И не выбегать на дорогу».

«Очень странный поступок. С виду похоже на подставу. Специально попал под машину. Вопрос зачем?

«Видно же, что он видел машину и выбежал».

«Там и светофора не видно, ни пешеходной дорожки».

«Я не вижу, что там светофор. И машина была очень близко, когда он побежал, мальчик мог её пропустить, но он резко рванул…»

«У детей сейчас новые игры, как раньше была игра «Сини кит», сейчас «Беги либо умри».

«По видео видно, что ребенок специально бросился».

Изначально появилась информация о «новых играх» детей, которые якобы бросаются под машины. Эту информацию опровергли в областном ведомстве.

Полицейские прокомментировали сегодня данное происшествие, и сообщили, что автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора. Позже было предоставлено видео с другой камеры видеонаблюдение и соответственно с другого ракурса.

На кадрах на тот самый белый автомобиль, который далее сбивает подростка. На кадрах это третья секунда видео. Автомобиль пересекает стоп-линию ещё на зелёный свет.

В ДП Костанайской области призывают родителей обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть осторожным и осмотрительным.

Кроме того, в ведомстве предупреждают об ответственности, за распространение информации, не соответствующей действительности.

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