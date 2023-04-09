Сбит ребенок, что еще? Жители 5 микрорайона возмущены, что из спального района сделали трассу для гонщиков

Жители 5 микрорайона в Костанае обеспокоены. 8 апреля здесь сбит ребёнок. О его состоянии до сих пор ничего неизвестно. В пресс-службе ДП Костанайской области по факту ДТП так и не предоставили информацию.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём в 5 микрорайоне, на дороге между домом №5 и магазином. С недавних пор на этой дороге в разы увеличилиось количество транспорта. Дорогу сделали объездной из-за ремонта проспекта Абая.

«Почему власти не подумали о безопасности жителей микрорайона? Сделали объездную дорогу, а никаких ограничительных знаков не поставили. Где знаки «Пешеходный переход?». Здесь все привыкли к спокойной жизни, через дорогу переходили ничего не боясь. Дети тоже привыкли. А теперь перейти дорогу невозможно, никто не пропускает. Автомобили летят на выскокой скорости! А ведь это не проспект! Это не спальный район теперь, а трасса для гонщиков», — возмущается жительница дома №5 Татьяна Крайнова.

Жители переживают, что эта авария не последняя. Вокруг все только и говорят об этой трагедии.

«Мы жители боимся, что произойдет еще что-то. У меня внук. Собирались приучать — ходить в магазин самому. Что тут, вышел из подъезда и всё. А теперь нет. Не пущу! Мы требуем установить здесь пешеходный переход на время ремонта проспекта Абая. Поставить знаки, ограничивающие скорость. Полицейские должны здесь контролировать безопасность!», — возмущается Татьяна Крайнова.

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