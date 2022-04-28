Счета-извещения сотрудники «Костанай-Су» разносить не будут

Информация с предупреждением размещена в инстаграм-аккаунте «Костанай-су».

«Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время, в связи с проблемой закупки бумаги через веб-портал государственных закупок, у предприятия отсутствует возможность распечатки счетов-извещений на бумажных носителях для потребителей города, в связи с чем ГКП «Костанай-Су» не будет осуществлять разноску счетов-извещений населению города в мае текущего года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что счета-извещения абоненты могут получить на сайте предприятия kostanay-su.kz и посредством телеграмм-бот канала @KostanaySuBot.

В случае возникновения необходимости получения счета-извещения на бумажном носителе имеется возможность обратиться в центры коммунальных услуг предприятия.

При дальнейшем улучшении ситуации разноска счетов-извещений будет возобновлена.

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