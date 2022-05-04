«Сдайте деньги на ремонт»: скандальную аудиозапись из школьного чата обсуждают в сети

В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой классный руководитель в одной из школ просит родителей сдать деньги на ремонт кабинета, передает Tengrinews.kz.

Согласно данным в аудиозаписи, под конец учебного года в кабинете школы Талгарского района намерены провести небольшой ремонт. Женщина на записи просит родителей собрать средства. Взнос за ребенка — тысяча тенге.

Под публикацией аудиозаписи появился и комментарий самого педагога. Она считает, что это спонсорская поддержка со стороны родителей. О поборах речь не идет.

«Я классный руководитель данного класса Арзиева Н.Н., при проведении родительского собрания я просила родителей оказать спонсорскую помощь, тех, кто сможет. Дети весь учебный год занимались в данном кабинете. Думаю, будет целесообразно почистить и отремонтировать кабинет. Тем более это в интересах детей, так как на следующий учебный год мы продолжим заниматься в данном кабинете. Никакой речи о сборе денег на ремонт не было, тем более среди учеников», — рассказала учительница.

Еще в 2018 году действующий глава Министерства образования Асхат Аймагамбетов, будучи вице-министром, жестко предупредил руководителей сферы образования и администрации школ о недопустимости поборов в учебных заведениях. За эти годы от своих должностей отстранены десятки директоров и учителей школ по всему Казахстану.

В отделе образования Талгарского района прокомментировали нашумевшую аудиозапись.

«Эта школа находится в селе Бесагаш. Школа № 29. У директора взяли объяснительную. Также объяснительную написала классный руководитель», — рассказала глава отдела образования Талгарского района Ляззат Курманбаева.

Отправила руководитель отдела образования и фотографию объяснительной. В ней классный руководитель еще раз сообщает, что это не поборы. А аудиозапись учительница и вовсе назвала «сремонтированной», имея в виду, что сообщение является смонтированным.

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