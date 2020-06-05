Сельский аким в Костанайской области понесет наказание за использование сыном служебной машины

В Алтынсаринском районе сын акима сельского округа использовал служебную машину отца для личных поездок. Об этом стало известно в ходе уголовного разбирательства. Как оказалось, это был не первый случай такого использования автомобиля. Сегодня на дисциплинарном совете решалось, должен ли отвечать отец за проступки своего сына, передает alau.kz

Аким сельского округа имени Ильяса Омарова Кошкарбай Нуртасов сегодня предстал перед советом по этике. Все дело в том, что его сын использовал служебную машину отца в личных целях. Об этом стало известно во время расследования пропажи 17-летнего Руслана Жуванышева. Жители села рассказали, что в ту ночь парень виделся с сыном акима и тот был на машине отца. Но члены совета по этике пояснили, что это отдельное уголовное дело, и его они не могут обсуждать. А сегодня их цель только рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности Кошкарбая Нуртасова.

«В департамент поступили материалы в отношении акима сельского окурга Нуртасова по факту нерационального и неэффективного использования служебной машины. В ходе служебного расследования аким села Нуртасов пояснил, что 20,28 и 29 апреля он разрешил управлять служебной автомашиной своему сыну как в черте населенного пункта, так и за его пределами для личных нужд», — рассказал главный специалист управления департамента агентства РК по делам госслужбы в Костанайской области Алмат Успанов.

По словам сельского акима, они живут на окраине села и проезд осложняется отсутствием дороги, там часто застревают жители. А его сын просил машину только для помощи им. На это отец, конечно, давал добро. Но, в одну ночь он взял ее сам и отправился к озеру.

«Да действительно в ночь с 28 на 29 мой сын взял без разрешения машину. Я где-то в пол 12 вышел на улицу, нет машины. Я сразу позвонил сыну. Он сказал, что взял ее. Я ему сказал «Машину на место!», — пояснил аким сельского округа им.И.Омарова Алтынсаринского района Кошкрабай Нуртасов.

Правда, машину он так и не вернул. Некоторые члены совета по этике, которые проводили свое расследование, указывают, что сын акима вернулся домой после 3 часов ночи и был в состоянии алкогольного опьянения. Только вот доказательств опьянения нет. Сын отцу сказал, что пил только пиво.

Председатель совета по этике Асхат Искендиров остановил выяснение всех подробностей той ночи, напомнив, что для них как совета, нужно решать вопрос отца, а не сына. И тогда то выяснилось, что дисциплинарное взыскание у Кошкарбая Нуртасова уже есть, и оно еще действует. Около 4 месяцев назад он получил замечание за ненадлежащие выполнение обязанностей по освоению бюджета. Аким объяснил откуда оно взялось.

«У нас в аппарате акима работает главный бухгалтер, очень ответственный человек, опытный очень. Ну как раз из-за перечисления своих пенсионных отчислений, ИИН неправильно заполнила. Это как раз были последние дни и вот этот возврат и мы не успели. Еще у нас было объединение двух сельских округов. Мы забегались и у нас такой нюанс получился», — сказал Кошкарбай Нуртасов.

Часть экспертов решила, что отец не должен отвечать за проступки своего, давно уже взрослого сына. И наказание должно быть помягче. Тем более, что характеристика у него хорошая, да и сельчане не жалуются. Но с учетом еще не снятого взыскания, ничего ниже, чем предупреждение о неполном служебном соответствии, акиму не смогли дать. Если в течение полугода у него будут еще нарушения, тогда его ждет увольнение.

Напомним, ранее в отношении акима вели служебное расследование.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.