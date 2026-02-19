USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Семье с тройней в Костанайской области помогут улучшить жильё

— Сегодня, 10:51
Изображение для новости: Семье с тройней в Костанайской области помогут улучшить жильё

alau.kz

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал рождение тройни в селе Енбек Костанайского района.

По его словам, семья уже воспитывает троих детей, а появление сразу трёх малышей стало значимым и радостным событием для региона. Глава области отметил, что рассматривался вариант переезда семьи в Жуковку, однако родители приняли решение остаться в родном селе.

Аким Костанайского района Олжас Нургалиев сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос улучшения жилищных условий семьи за счёт спонсорских средств.

Кумар Аксакалов поздравил родителей с пополнением и пожелал здоровья новорождённым.

«Впервые за долгие годы у нас родилась тройня. Поможем. Всё будет нормально», — подчеркнул глава региона.



Теги:


