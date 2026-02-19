Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал рождение тройни в селе Енбек Костанайского района.
По его словам, семья уже воспитывает троих детей, а появление сразу трёх малышей стало значимым и радостным событием для региона. Глава области отметил, что рассматривался вариант переезда семьи в Жуковку, однако родители приняли решение остаться в родном селе.
Аким Костанайского района Олжас Нургалиев сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос улучшения жилищных условий семьи за счёт спонсорских средств.
Кумар Аксакалов поздравил родителей с пополнением и пожелал здоровья новорождённым.
«Впервые за долгие годы у нас родилась тройня. Поможем. Всё будет нормально», — подчеркнул глава региона.
Март с длинными выходными: сколько дней отдыха ждёт казахстанцев
Дело № 1073 - Пострадавшие в ДТП, мошенничество с помощью SIM-box, незаконное микрокредитование
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.