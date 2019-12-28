Семья летела в Аркалык. В авиакатастрофе погиб единственный кормилец четверых детей

27 декабря в 07:22 пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в столицу, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 93 пассажира и трое членов экипажа. На месте происшествия заработали бригады спасателей, пострадавших увезли в больницы, сообщает the-village.kz

По сообщению заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, в спасательной операции задействовали около 1 000 человек. Точная причина падения самолета так и не выяснена. Пока известно о 12 погибших и 66 пострадавших, среди которых есть дети, сообщает the-village.kz

МВД опубликовали список погибших, в нем пока только 12 имен. Поговорили с родными, друзьями и одноклассниками погибших на рейсе № Z2100.