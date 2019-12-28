Семья летела в Аркалык. В авиакатастрофе погиб единственный кормилец четверых детей

27 декабря в 07:22 пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в столицу, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 93 пассажира и трое членов экипажа. На месте происшествия заработали бригады спасателей, пострадавших увезли в больницы, сообщает the-village.kz
По сообщению заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, в спасательной операции задействовали около 1 000 человек. Точная причина падения самолета так и не выяснена. Пока известно о 12 погибших и 66 пострадавших, среди которых есть дети, сообщает the-village.kz
МВД опубликовали список погибших, в нем пока только 12 имен. Поговорили с родными, друзьями и одноклассниками погибших на рейсе № Z2100.
У него было хорошее будущее. Бауыржан хотел обеспечить детям достойную жизнь — кто же знал, что так случится. До сих пор никто из нас не верит. Он должен был полететь в Нур-Султан по делам, вечером ждали его обратно в Алматы. Сейчас особенно его родителям тяжело — больно терять своего ребенка.
Рассказывает подруга и коллега Аида Альжанова
Она была акушером-гинекологом по образованию, ездила по всей стране и консультировала организации по вопросам здравоохранения. Была топовым тренером в области здравоохранения.
Так часто ездила по командировкам, что ее муж шутил: «У других мужья постоянно по командировкам летают, а у меня жена». Арман закончила тренинг в Алматы вчера, летела в Нур-Султан.
У них — дочка, три года назад родился сын. Супруг должен прилететь сегодня, скорее всего, он только узнал о катастрофе.
Сания была очень жизнерадостным человеком, очень любила друзей, умела принимать себя. Я помню ее с детства, в школе она всегда казалась веселой. Первое, что вспоминаю о ней, — смех. Громкий, заразительный, искренний.
В последнее время она много путешествовала с подругами, у нее было много планов. Ужасно больно, что она ушла.
«Он тоже большой любитель рыбалки как и я, — рассказывает его друг Мади, — а рыбаки часто видят друг друга, рыбачат вместе, общаются вместе на одних форумах, чатах и тп. Я его знал лично, и мы были вместе с ним в одном клубе рыболовном. Он, насколько я знаю, был мастером спорта по рыболовному спорту. Участвовал и побеждал на крупных республиканских официальных соревнованиях, причём неоднократно и по разным дисциплинам. Зимняя рыбалка, летняя рыбалка на спиннинг.
Как человек очень веселый очень общительный, имел много друзей, в том числе из числа зарубежных известных рыболовов спортсменов. Очень любил природу, все свободное время проводил в горах, на реках и озёрах. В общем был очень положительным парнем».
В своем инстаграм-аккаунте Дана публиковала фотографии со своими друзьями, которые поражались ее преданности делу.
После митинга мы отправились искать бар и увидели, что все еще закрыто. Поэтому мы пошли и объелись бургерами. Мы смеялись, делились новостями, обсуждали какие-то бытовые штуки.
Дана рассказала о своем назначении главой отдела расследований. Вообще много говорили о ее работе — Дана гордилась ей и любила свое дело. Ничего не боялась. Поднимала острые, важные, нужные темы.
А еще Дана умела как никто веселиться. Я всегда удивлялась — ее энергия, казалось, неиссякаема. И обнимать умела, тепло и ободряюще. Дана была очень, очень доброй и искренней.
Она сделала для нас много и сама по себе была ценностью. Как человек. Дана связала свою жизнь с таким непростым делом и стойко прокладывала путь к лучшему, более гуманному миру.
За свою профессиональную деятельность Рустем Кайдаров поднялся от должности следователя до заместителя министра внутренних дел республики. Также Рустем Есимханович вел преподавательскую деятельность.
С большой душой и по отцовски ко мне относился. Я уже много лет, как потерял отца, Рустем-ага был мне как отец.
Я всегда поражался его энергии, он всегда на всех мероприятиях и очень много летал в разные города и страны. Мне довелось много раз с ним ездить и очень благодарен судьбе, что на многих исторических и значимых мероприятиях, я был рядом с Рустем-ага. Невозможно осознать, что такое могло произойти.
Иманды болсын».
Он был очень открытым человеком! Не способен на подлость и ханженство. Честный, порядочный! Любил свою профессию. С детства мечтал летать… Очень активный был! Всегда был в курсе событий о друзьях наших. Никогда никому и ни о ком грубо не высказывался. Всегда был в делах, в домашних и в работе.
«Командир воздушного судна Муратбаев Мурат Ганиевич, 1961 гр. Очень опытный пилот. Второй пилот получил тяжёлые травмы находится сейчас в больнице. Что касается воздушного судна: дата выпуска — 1996 год, сертификат лётной годности был продлён в мае этого года. Данное ВС зарегистрировано в казахстанском реестре 26 авг 2016 года. Всего в компании Bek Air — 10 самолетов, из них 9 с действующим сертификатом лётной годности», — сказал Роман Скляр во время пресс-конференции в Алматы.
Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким Муратбаева Марата Ганиевича, нашего дорогого друга и товарища! Матери Марата — Кермахас Жумадильдаевне — хотим сказать, что вы родили и воспитали достойного сына! Супруге Айткуль — крепись, его друзья рядом с тобой… Детям — будьте достойны памяти вашего отца! Пусть земля будет тебе пухом, и да покоится твоя Душа с миром, друг!