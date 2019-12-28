Домой Новости Семья летела в Аркалык. В авиакатастрофе погиб единственный кормилец четверых детей

Семья летела в Аркалык. В авиакатастрофе погиб единственный кормилец четверых детей

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Наталья Луговская
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Фото the-village.kz

27 декабря в 07:22 пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в столицу, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 93 пассажира и трое членов экипажа. На месте происшествия заработали бригады спасателей, пострадавших увезли в больницы, сообщает the-village.kz

По сообщению заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, в спасательной операции задействовали около 1 000 человек. Точная причина падения самолета так и не выяснена. Пока известно о 12 погибших и 66 пострадавших, среди которых есть дети, сообщает the-village.kz

МВД опубликовали список погибших, в нем пока только 12 имен. Поговорили с родными, друзьями и одноклассниками погибших на рейсе № Z2100.

Бауыржан Калиев, 41 год
Рассказывает сестра Алина
Мой брат Бауыржан всегда был очень умным. Школу закончил с золотой медалью, университет — с красным дипломом. Работал в МВД следователем, потом — капитаном, после ушел в бизнес. Женат, трое детей.

У него было хорошее будущее. Бауыржан хотел обеспечить детям достойную жизнь — кто же знал, что так случится. До сих пор никто из нас не верит. Он должен был полететь в Нур-Султан по делам, вечером ждали его обратно в Алматы. Сейчас особенно его родителям тяжело — больно терять своего ребенка.

Арман Исина, около 50 лет

Рассказывает подруга и коллега Аида Альжанова

Фото из инстаграма подруги, Арман слева
Мы познакомились с ней, когда работали над проектом Фонда ООН по программе репродуктивного здоровья в 2007-2008 годах, исследовали вопрос материнской смертности. У нее было обостренное чувство справедливости. Мне понравилась ее принципиальность, и мы подружились.

Она была акушером-гинекологом по образованию, ездила по всей стране и консультировала организации по вопросам здравоохранения. Была топовым тренером в области здравоохранения.

Так часто ездила по командировкам, что ее муж шутил: «У других мужья постоянно по командировкам летают, а у меня жена». Арман закончила тренинг в Алматы вчера, летела в Нур-Султан.

У них — дочка, три года назад родился сын. Супруг должен прилететь сегодня, скорее всего, он только узнал о катастрофе.

Сания Аманжол, 21 год
Сания училась на четвертом курсе в КазНУ. Она была уроженкой Павлодарской области.
Рассказывает подруга из школы

Сания была очень жизнерадостным человеком, очень любила друзей, умела принимать себя. Я помню ее с детства, в школе она всегда казалась веселой. Первое, что вспоминаю о ней, — смех. Громкий, заразительный, искренний.

В последнее время она много путешествовала с подругами, у нее было много планов. Ужасно больно, что она ушла.

Николай Асташов, 49 лет
О работе или бизнесе Николая Асташова известно мало. Удалось выяснить лишь то, что его компания предоставляла IT-услуги. Многие его знали благодаря хобби: Николай был известным рыбаком и мастером рыболовного спорта. На многочисленных фотографиях в социальных сетях Николай запечатлен в основном на природе с уловом и друзьями. Его описывают как дружелюбного и доброго человека.

«Он тоже большой любитель рыбалки как и я, — рассказывает его друг Мади, — а рыбаки часто видят друг друга, рыбачат вместе, общаются вместе на одних форумах, чатах и тп. Я его знал лично, и мы были вместе с ним в одном клубе рыболовном. Он, насколько я знаю, был мастером спорта по рыболовному спорту. Участвовал и побеждал на крупных республиканских официальных соревнованиях, причём неоднократно и по разным дисциплинам. Зимняя рыбалка, летняя рыбалка на спиннинг.

Как человек очень веселый очень общительный, имел много друзей, в том числе из числа зарубежных известных рыболовов спортсменов. Очень любил природу, все свободное время проводил в горах, на реках и озёрах. В общем был очень положительным парнем».

Дана Круглова, 35 лет
В списке погибших значится журналистка Дана Круглова, редактор издания «Информбюро». Она летела, чтобы встретить Новый год вместе с родителями, хотя и долго сомневалась.
Рассказывает главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев
Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас

В своем инстаграм-аккаунте Дана публиковала фотографии со своими друзьями, которые поражались ее преданности делу.

Рассказывает Вероника Фонова, подруга Даны
Две недели назад мы встретились на митинге «Феминиты». Мы часто встречались на таких мероприятиях — акции, перформансы, лекции и марши за права и свободы. Дана всегда была за правду и справедливость.

После митинга мы отправились искать бар и увидели, что все еще закрыто. Поэтому мы пошли и объелись бургерами. Мы смеялись, делились новостями, обсуждали какие-то бытовые штуки.

Дана рассказала о своем назначении главой отдела расследований. Вообще много говорили о ее работе — Дана гордилась ей и любила свое дело. Ничего не боялась. Поднимала острые, важные, нужные темы.

А еще Дана умела как никто веселиться. Я всегда удивлялась — ее энергия, казалось, неиссякаема. И обнимать умела, тепло и ободряюще. Дана была очень, очень доброй и искренней.

Она сделала для нас много и сама по себе была ценностью. Как человек. Дана связала свою жизнь с таким непростым делом и стойко прокладывала путь к лучшему, более гуманному миру.

Рустем Кайдаров, 79 лет
Рустем Есимханович родился в семье лесников в селе Сосновка в Восточном Казахстане. С юности Рустему приходилось зарабатывать на жизнь и помогать семье, а после того, как умерла мать, содержать семью отцу стало еще тяжелее. Рустем работал грузчиком, трактористом, валил леса, комбайнером. После службы в армии поступил на учебу в КазГУ на юрфак. Там он познакомился со своей будущей женой — Аймен, с которой прожил до самой гибели.

За свою профессиональную деятельность Рустем Кайдаров поднялся от должности следователя до заместителя министра внутренних дел республики. Также Рустем Есимханович вел преподавательскую деятельность.

Рассказывает Талгат Канали, предположительно, один из учеников Рустема Кайдарова
«Сегодня в трагической авиакатастрофе погиб мой учитель, наставник, настоящий офицер с большой буквы, Председатель Президиума Республиканского общественного объединения «Совет генералов», генерал-майор юстиции Кайдаров Рустем Есимханович.

С большой душой и по отцовски ко мне относился. Я уже много лет, как потерял отца, Рустем-ага был мне как отец.

Я всегда поражался его энергии, он всегда на всех мероприятиях и очень много летал в разные города и страны. Мне довелось много раз с ним ездить и очень благодарен судьбе, что на многих исторических и значимых мероприятиях, я был рядом с Рустем-ага. Невозможно осознать, что такое могло произойти.

Иманды болсын».

Абай Нурбеков, 34 года
Абай Нурбеков работал электриком. По словам соседа, давно копил на отпуск, чтобы отвезти сразу всю семью к родителям в Аркалык. 27 декабря он вылетел в столицу со всей семьей — женой Нагимой и четырьмя детьми: Мариям —12 лет, Али — 8 лет, Адиль — 10 лет и трехлетней Адиной. Сейчас все дети и жена Абая находятся в реанимации.
Марат Муратбаев, 59 лет
Капитану Муратбаеву Марату было 58 лет. Как сообщил Комитет по ЧС РК, он скончался на месте происшествия. Марат окончил Военный институт сил воздушной обороны им. Т. Я. Бегельдинова. Согласно свидетельству (ATPL № 000179) он мог летать еще четыре года, до 26 апреля 2024 года.
Рассказывает одноклассник Виталий Хен:

Он был очень открытым человеком! Не способен на подлость и ханженство. Честный, порядочный! Любил свою профессию. С детства мечтал летать… Очень активный был! Всегда был в курсе событий о друзьях наших. Никогда никому и ни о ком грубо не высказывался. Всегда был в делах, в домашних и в работе.

Вице-премьер-министр РК Роман Скляр назвал Марата Муратбаева опытным пилотом.

«Командир воздушного судна Муратбаев Мурат Ганиевич, 1961 гр. Очень опытный пилот. Второй пилот получил тяжёлые травмы находится сейчас в больнице. Что касается воздушного судна: дата выпуска — 1996 год, сертификат лётной годности был продлён в мае этого года. Данное ВС зарегистрировано в казахстанском реестре 26 авг 2016 года. Всего в компании Bek Air — 10 самолетов, из них 9 с действующим сертификатом лётной годности», — сказал Роман Скляр во время пресс-конференции в Алматы.

Рассказывают одноклассники средней школы №176

Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким Муратбаева Марата Ганиевича, нашего дорогого друга и товарища! Матери Марата — Кермахас Жумадильдаевне — хотим сказать, что вы родили и воспитали достойного сына! Супруге Айткуль — крепись, его друзья рядом с тобой… Детям — будьте достойны памяти вашего отца! Пусть земля будет тебе пухом, и да покоится твоя Душа с миром, друг!

Амина Оспанова
Об Оспановой Амине Фатеевне известно пока только, что она скончалась в стационаре ГКБ №4 с многочисленными переломами и ушибами в возрасте пятидесяти семи лет.
ФОТОГРАФИИ: 1 предоставлена сестрой, 2 — instagram, 3 — facebook, 4 — facebook, 5 — voxpopuli, 6 — facebook, 7 — vk, 8 — предоставлена другом

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