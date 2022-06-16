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Сенат предложил продлить переход с КСК на ОСИ ещё на год

Депутаты сената вернули в мажилис законопроект с поправками по переходу ЖК на новую форму управления объектами кондоминиума.

Изменения включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает informburo.kz

Депутат сената Ерик Султанов уточнил, что проект закона предусматривает реализацию задач по пяти направлениям:

  • повышение энергоэффективности секторов экономики и снижение энергоемкости ВВП;
  • реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях;
  • совершенствование регулирования общественных отношений по развитию Алматы;
  • развитие добычи нетрадиционных углеводородов;
  • решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.

По словам депутата, сенат внёс изменения и дополнения в проект, в том числе предложил продлить сроки перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года.

Сенаторы внесли в законопроект свои поправки и вернули документ в мажилис.

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