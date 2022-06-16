Сенат предложил продлить переход с КСК на ОСИ ещё на год

Депутаты сената вернули в мажилис законопроект с поправками по переходу ЖК на новую форму управления объектами кондоминиума.
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Изменения включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает informburo.kz
Депутат сената Ерик Султанов уточнил, что проект закона предусматривает реализацию задач по пяти направлениям:
- повышение энергоэффективности секторов экономики и снижение энергоемкости ВВП;
- реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях;
- совершенствование регулирования общественных отношений по развитию Алматы;
- развитие добычи нетрадиционных углеводородов;
- решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.
По словам депутата, сенат внёс изменения и дополнения в проект, в том числе предложил продлить сроки перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года.
Сенаторы внесли в законопроект свои поправки и вернули документ в мажилис.
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