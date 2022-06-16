Сенат предложил продлить переход с КСК на ОСИ ещё на год

Депутаты сената вернули в мажилис законопроект с поправками по переходу ЖК на новую форму управления объектами кондоминиума.

Изменения включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы», передает informburo.kz

Депутат сената Ерик Султанов уточнил, что проект закона предусматривает реализацию задач по пяти направлениям:

повышение энергоэффективности секторов экономики и снижение энергоемкости ВВП;

реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях;

совершенствование регулирования общественных отношений по развитию Алматы;

развитие добычи нетрадиционных углеводородов;

решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.

По словам депутата, сенат внёс изменения и дополнения в проект, в том числе предложил продлить сроки перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года.

Сенаторы внесли в законопроект свои поправки и вернули документ в мажилис.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.