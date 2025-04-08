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Камеры «Сергек». На решение костанайского суда отреагировали в Sergek Group

— Сегодня, 14:05
Изображение для новости: Камеры «Сергек». На решение костанайского суда отреагировали в Sergek Group

Кадр из видео alau.kz

Директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова прокомментировала решение Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области, который удовлетворил иск управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области о расторжении договора государственно-частного партнерства. 

«Мы с уважением относимся к решению суда, но не согласны с выводами, положенными в его основу. Например, в решении указывается на визуальное несоответствие установленного оборудования. Недопустимо, чтобы выводы о несоответствии сертифицированной системы делались исключительно на основании визуального сравнения — без анализа технических характеристик, параметров работы и результатов метрологической поверки. Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время мы готовим апелляцию, чтобы его оспорить», — прокомментировала директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова.


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