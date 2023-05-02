Северный циклон определит погоду. Прогноз на 2-4 мая 

Ожидается неустойчивый характер погоды.
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Обширный Северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны.
Здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки.
В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки, на западе в виде дождя, временами сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах — пыльные бури.