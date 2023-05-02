Северный циклон определит погоду. Прогноз на 2-4 мая 

Ожидается неустойчивый характер погоды.

Читайте также: То жара, то заморозки. Каким будет май, сообщили синоптики

Обширный Северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны.

Здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки.

В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки, на западе в виде дождя, временами сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах — пыльные бури.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.