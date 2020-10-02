Шесть акимов уволены в Казахстане

С начала года в Казахстане уволены шесть акимов районного и областного уровня. Такую статистику предоставила Антикоррупционная служба, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что заявление об отставке подали девять акимов районного и областного уровня, шестеро уволены.

«Буквально на днях, 28 сентября, в отставку ушел аким города Рудного Костанайской области Бахытжан Гаязов, занимавший данную должность с 2011 года. В законную силу вступил приговор в отношении непосредственно его подчиненного — акима поселка Качар Армана Алдонгарова. На рассмотрении находится заявление об отставке акима Курмангазинского района Атырауской области Кайрата Нуртаева. Осужден его заместитель Уркен Тажибаев», — сообщили на брифинге.

В ведомстве добавили, что отставки акимов Сатпаева Аскара Ыдырысова и Панфиловского района Алматинской области Талгата Умралиева не приняты. Распоряжениями акимов областей им объявлен выговор.

«Аким города Сатпаев мог и не подавать в отставку, так как коррупционное преступление его подчиненным было совершено до внесения поправки, 10 декабря 2019 года», — отметили на брифинге.

Кроме того, сообщается, что пять дел находится на мониторинге. Также в ведомстве рассказали о дисциплинарной ответственности административных госслужащих. В частности, к ответственности привлечены 32 первых руководителя, из них уволены – пятеро, освобождены – 8, предупреждены о неполном служебном соответствии – 3, строгий выговор – 9, выговор – 5, замечание – 2. Из них 13 лишились своих должностей.

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