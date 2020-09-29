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Аким Рудного освобожден от занимаемой должности

qostanai.media

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Как сообщили в пресс-службе главы области, аким Рудного Бахытжан Гаязов подал заявление об отставке.

Главой области заявление поддержано.

С сегодняшнего дня аким города Рудного освобожден от занимаемой должности.

Бахытжан Гаязов был акимом Рудного на протяжении 9 лет.

Напомним, в июле руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за акима Качар, которого осудили за хищение бюджетных средств.

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