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  3. Шесть человек госпитализировали в результате пожара на проспекте Н.Назарбаева

Шесть человек госпитализировали в результате пожара на проспекте Н.Назарбаева

Информация по пожару в «Оружейном магазине». По данным пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области, на данный момент 7 пострадавших, из них 6 доставлены скорой в стационар с ожогами различной степенью тяжести, один от госпитализации отказался.

Было задействовано 6 бригад скорой, две из которых в данный момент находятся на месте пожара. На месте также оказывается помощь жителям близлежащих домов. В основном — повышение артериального давления, тревога, головная боль.

Данные пресс-службы ДЧС Костанайской области. Предварительная площадь составляет S=2500 кв.м.

Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснащен бронежилетами и щитами.

В городскую больницу госпитализирован директор магазина 41 год (50 % ожоги тела, в тяжелом состоянии). Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается. Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова: ДЧС (52 чел.л/с.,16 ед.тех.),  КТЖ (4 чел., 1 ед.тех.).  МИО (1 чел. 1 водовоз), Служба 102 (12 чел., 6 ед.тех.),  служба 103 (6 чел., 3 ед.тех.)

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