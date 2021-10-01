Шесть человек погибли в ДТП за 10 дней в Костанайской области

13 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на территории Костанайской области только за последние 10 дней. Ранения в них получили 14 человек, и 6 человек погибли. Об этом сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

Только за первый день проведения ОПМ сотрудниками полиции было выявлено 314 нарушений ПДД, из них 7 водителей было задержано за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«В Аркалыке сотрудниками была остановлена автомашина ВАЗ-2114, под управлением водителя 1962-ого года рождения, который управлял в состоянии алкогольного опьянения. 9 человек управляли автомобилями, будучи лишенными этого права. За привышение скорости к ответственности привлечено 26 водителей. Выявлено два факта переоборудования транспортного средства без соответствующего разрешения», — сообщил Виталий Цой.

Полицейские напоминают, что с наступлением осени световой день заканчивается раньше, и во время, и после дождей ухудшается видимость.

«Поэтому, водителям необходимо не привышать установленную скорость движения, сбрасывать скорость перед пешеходным переходом, а пешеходам, прежде чем перейти проезужу часть по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что все транспортные средства уступают им дорогу. Также 28 сентября около 8 утра, по проспекту Назарбаева, водитель 1972 года рождения, управляя автомашиной Фольксваген, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу 1965 года рождения, которая переходила проезужую часть, в результате чего совершил на неё наезд», — рассказал Цой.

В результате женщина была госпитализирована. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Операция «Безопасная дорога» продлится до 15 октября.

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