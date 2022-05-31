«Шесть месяцев уже истекают». Ожидается ли резкий рост цен на бензин в Казахстане

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В Союзе нефтесервисных компаний считают, что резкого подорожания бензина и автогаза в Казахстане не ожидается. Однако с 1 июля установленные государством предельные цены на ГСМ и голубое топливо могут отменить.
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Об этом говорится в сюжете телеканала Almaty.tv, передает Tengrinews.kz.
Через месяц истекает срок выполнения задач, которые Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством еще в январе этого года. Тогда Глава государства поручил наладить работу в нефтегазовой отрасли и внедрить механизмы ограничения резкого роста цен.
В Минэнерго заявляют, что пока четких решений нет. По данным ведомства, внутренний рынок страны полностью обеспечен топливом. Из-за большого спроса цены на бензин марки АИ-92 могут оставить прежними. Но этот вопрос еще обсуждается, заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.
«Шесть месяцев уже истекают. Что касается горюче-смазочных материалов, это дизель, АИ-92, АИ-93 — вопрос цен на них мы сейчас рассматриваем. Будут ли они действовать по истечении полугода, мы еще обсуждаем», — сказал Тугжанов.
Какими будут цены на ГСМ, в Миннацэкономики тоже сказать не могут. Впрочем, по словам главы профильного ведомства Алибека Куантырова, решить этот вопрос планируется в течение ближайшего месяца.
«Срок у нас еще есть. Вопрос по топливу и так далее — по ним еще будут выноситься решения», — заявил министр.
По словам главы Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлана Жумагулова, сегодня сдерживать цены на ГСМ позволяет ряд мер, принятых государством. Это сокращение количества посредников и установка оптовых цен. По его мнению, резкого скачка цен не будет. Однако в будущем это все же может произойти.
«Мы состоим в Едином экономическом союзе с Беларусью, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном, и вечно запрещать не могут. Тем более в 2025 году должен заработать Единый топливный рынок, в частности, по ГСМ, по электроэнергии, по газу, где цены приблизительно должны одинаковыми», — заключил генеральный директор ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» Нурлан Жумагулов.
До 1 июля, согласно установленным предельным ценам, бензин марки АИ-80 в Казахстане стоит 89 тенге за литр, стоимость АИ-92 и АИ-93 составляет 182 тенге, бензин марки АИ-95 должен продаваться по 215 тенге за литр.
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