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«Шесть месяцев уже истекают». Ожидается ли резкий рост цен на бензин в Казахстане

forbes.kz

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В Союзе нефтесервисных компаний считают, что резкого подорожания бензина и автогаза в Казахстане не ожидается. Однако с 1 июля установленные государством предельные цены на ГСМ и голубое топливо могут отменить.

Об этом говорится в сюжете телеканала Almaty.tv, передает Tengrinews.kz.

Через месяц истекает срок выполнения задач, которые Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством еще в январе этого года. Тогда Глава государства поручил наладить работу в нефтегазовой отрасли и внедрить механизмы ограничения резкого роста цен.

В Минэнерго заявляют, что пока четких решений нет. По данным ведомства, внутренний рынок страны полностью обеспечен топливом. Из-за большого спроса цены на бензин марки АИ-92 могут оставить прежними. Но этот вопрос еще обсуждается, заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

«Шесть месяцев уже истекают. Что касается горюче-смазочных материалов, это дизель, АИ-92, АИ-93 — вопрос цен на них мы сейчас рассматриваем. Будут ли они действовать по истечении полугода, мы еще обсуждаем», — сказал Тугжанов.

Какими будут цены на ГСМ, в Миннацэкономики тоже сказать не могут. Впрочем, по словам главы профильного ведомства Алибека Куантырова, решить этот вопрос планируется в течение ближайшего месяца.

«Срок у нас еще есть. Вопрос по топливу и так далее — по ним еще будут выноситься решения», — заявил министр.

По словам главы Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлана Жумагулова, сегодня сдерживать цены на ГСМ позволяет ряд мер, принятых государством. Это сокращение количества посредников и установка оптовых цен. По его мнению, резкого скачка цен не будет. Однако в будущем это все же может произойти.

«Мы состоим в Едином экономическом союзе с Беларусью, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном, и вечно запрещать не могут. Тем более в 2025 году должен заработать Единый топливный рынок, в частности, по ГСМ, по электроэнергии, по газу, где цены приблизительно должны одинаковыми», — заключил генеральный директор ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» Нурлан Жумагулов.

До 1 июля, согласно установленным предельным ценам, бензин марки АИ-80 в Казахстане стоит 89 тенге за литр, стоимость АИ-92 и АИ-93 составляет 182 тенге, бензин марки АИ-95 должен продаваться по 215 тенге за литр.

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