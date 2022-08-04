Школьницу изнасиловали и убили. Появились подробности о задержанном

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в селе Шолакай Жетысуской области ранее отбывал наказание за изнасилование, но химическую кастрацию не проходил. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

В Казахстане предусмотрено довольно суровое наказание за изнасилование, однако 38-летний мужчина, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, ранее был осужден, но сумел условно-досрочно освободиться, а также избежал химической кастрации. О том, как это могло случиться, Tengrinews.kz отправил запрос в КУИС.

Как пояснили в КУИС, мужчина был осужден в 2013 году за совершение преступления, предусмотренного статьей 120, частью 2 Уголовного кодекса «Изнасилование, совершенное…». Здесь в Уголовном кодексе имеется несколько пунктов, однако из-за давности произошедшего уточнить в КУИС, по какому именно пункту был осужден мужчина, не удалось. Приведем их все:

группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору;

с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;

неоднократно;

совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей.

Согласно УК за преступление по части 2 наказывают лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Мужчина был осужден на пять лет. Кроме того, в 2015 году в соответствии с постановлением суда Талдыкоргана неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на ограничение свободы.

«Ужесточение уголовного наказания за совершение преступления против половой неприкосновенности в части отмены предоставления возможности условно-досрочного освобождения вступило в законную силу с апреля 2016 года», — пояснили в КУИС.

Если бы мужчина отбывал полный срок, он освободился бы лишь в 2018 году. А значит, если бы его не отпустили на свободу в 2015 году, в последующем он бы уже не смог выйти по УДО.

«Изменения и дополнения в части применения химической кастрации к лицам за те же преступления вступили в силу 1 января 2018 года. В связи с этим к указанному лицу данная мера не применялась», — уточнили в КУИС.

Стоит отметить, что химическую кастрацию проводят за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Так как данный мужчина, судя по статье, в первый раз отбывал наказание за изнасилование совершеннолетней, в отношении него не применяли бы кастрацию.

Напомним, в селе Шолакай Панфиловского района задержали мужчину 1984 года по подозрению в изнасиловании и убийстве школьницы. Задержанный признался в преступлении.

По версии полиции, он изнасиловал девочку, убил ее, а затем пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводится по части 2 статьи 99 «Убийство», подпункту 10 «С целью сокрытия другого преступления» и подпункту 14 Уголовного кодекса «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица», а также статье «Изнасилование несовершеннолетней».

Теперь подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы.

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