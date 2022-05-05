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Школьницу заподозрили в убийстве матери

Фото из открытых источников

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Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, по подозрению в убийстве помещены в СИЗО 19-летний парень и 16-летняя школьница. Их подозревают в убийстве матери девочки. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», ведется следствие.

Отмечается, что иные подробности в полиции озвучивать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
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