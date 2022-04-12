Школьникам стали больше задавать домашних заданий и строго по времени

Четвертая четверть началась для школьников Казахстана в традиционном формате обучения. Домашние задания теперь задают и в письменном виде, и на различных образовательных платформах. Причем нередки случаи, когда педагоги жестко регламентируют временные рамки на их выполнение.

Вернувшиеся за парты школьники столкнулись с большим объемом домашних заданий. Теперь дети делают их на образовательных платформах — таких как «Кунделик» или «Онлайн Мектеп», и в привычном, письменном варианте. То есть уроков задают в 2 раза больше. А между тем, время на их выполнение строго регламентировано приказом минобразования и науки.

«Вот, к примеру, для выполнения домашнего задания вторых классов — не более 50 минут. Для третьих-четвертых классов не более 70 минут. Пятых-шестых — не более 90 минут. Седьмых-девятых — 110 минут. Десятых-одиннадцатых — не более 130 минут», — говорит руководитель отдела образования Костаная Гульсум Уразбаева.

В «Кунделике» за временем следит сама система. То есть, если ребенок потратил на уроки больше положенного времени, она подаст сигнал.

«Это не видит ни ребенок, ни родители. Но при этом администрация школы должны это как бы контролировать, на контроле держать. Но в любом случае, превышения быть не должно. Дано в методических рекомендациях, которые я сейчас назвала и учитель должен это соблюдать», — объясняет Гульсум Уразбаева.

Однако, время указанное в приказе должно сочетать в себе не только уроки на платформах, но и то, что дети тратят, к примеру, на написание сочинения по русскому или решение задач по математике. Это должен учитывать каждый педагог. Не должно быть и строгих временных рамок.

«Самое главное домашнее задание подготовить до следующего урока. Вот допустим сегодня русский язык завтра опять же русский язык, да. И он должен домашнее задание подготовить к следующему уроку, так? Так вот до следующего урока он должен подготовить. По времени таких ограничений что во столько-то или во столько-то должен заполнить ни в одном нормативном документе этого нет. Поэтому я думаю, что здесь — человеческий фактор», — поясняет руководитель отдела образования.

Гульсум Уразбаева отметила, что если у родителей есть вопросы, они всегда могут задать их как непосредственно администрации своей школы, так и обратившись в отдел образования.

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