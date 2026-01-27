Школы ряда районов Костанайской области 27 января переведены на дистанционное обучение из-за морозов

В связи с неблагоприятными погодными условиями — резким понижением температуры воздуха и усилением ветра — 27 января 2026 года учащиеся первой смены в ряде районов и городов Костанайской области переведены на дистанционный формат обучения.

Информация для костанайских школ.

Так, при температуре воздуха до –30°С и скорости ветра до 9 м/с на онлайн-обучение переведены воспитанники КПП (МАДС) и учащиеся 1–11 классов школ Карабалыкского района. Аналогичное решение принято в Житикаринском районе, где температура воздуха составила –30°С при скорости ветра 1 м/с.

В городе Лисаковске занятия первой смены для учащихся 1–11 классов также проходят в дистанционном формате из-за морозов до –30°С и ветра 2 м/с. В Аулиекольском районе при температуре –30°С и скорости ветра 3 м/с на удалённое обучение переведены воспитанники КПП и школьники 1–11 классов первой смены.

Отдел образования города Рудного сообщил, что в связи с понижением температуры воздуха до –32°С занятия первой смены для обучающихся 0–11 классов 27 января проводятся в дистанционном режиме.

Кроме того, при температуре воздуха от –30 до –32°С и скорости ветра 3–5 м/с дистанционный формат обучения введён в школах Мендыкаринского района. В Узункольском районе занятия первой смены для учащихся КПП и 1–11 классов переведены на онлайн-обучение при температуре от –30°С до –35°С.

В Фёдоровском районе при температуре воздуха от –29°С до –31°С учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены также обучаются дистанционно.

Информация о возобновлении очного обучения будет доведена до родителей и учащихся дополнительно — в зависимости от погодных условий.

Подростковая преступность и суициды: итоги 2025 года в Костанае В 2025 году в Костанае подростками было совершено 16 преступлений. Почти в 80% случаев к...

«Это подозрительно»: в Минфине о проверке мобильных переводов Вице-министр финансов Ержан Биржанов 26 января 2026 года в ходе презентации цифровых проектов разъяснил порядок...

Информация для костанайских школьников от отдела образования В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся КПП, а также 1–11 классов первой смены школ...