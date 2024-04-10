Шлюзы дали трещину. За фейк о Каратомарском водохранилище костанайца ждет суд

Собран административный материал в отношении жителя г.Костанай за заведомо ложную информацию о трещине в Каратомарском водохранилище. Планируем направить в суд.

«Здесь необходимо отметить, что согласно законодательству страны совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, а также в ходе массовых беспорядков признаются обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание. Так, например, увеличены наказания за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Отягощает ответственность распространение в этот период заведомо ложной информации, неповиновение представителю власти, угроза или насильственные действия в его отношении», – напомнил представитель МВД.

Усилена ответственность за нарушение правил несения службы по обеспечению безопасности, бездействие начальника, который не принял меры по пресечению нападения на граждан, здания, уничтожение имущества общеопасным способом.