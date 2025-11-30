Учащиеся некоторых костанайских школ 28 ноября начали получать сообщения о возвращении детей в школы. Сообщалось, что с 1 декабря дети будут учиться в штатном режиме.

Однако, 30 ноября в чаты некоторых школ поступила информация о том, что дети в школы на учебу не выходят. В частности школьники гимназии им.Горького остаются учиться на дистанционном формате.

«В связи с нестабильной ситуацией по заболеваемости детей ОРВИ, грипп по городу и обращениями родителей о продлении дистанционного обучения наш переход в штатный режим отменяется. Продолжаем обучение на дистанте. Сроки завершения дистанционного обучения сообщим позднее», — говорится в сообщении.

В городском отделе образования Костаная с 28 ноября общей информации журналистам, как будут учиться школы не поступало. Возможно сообщения разосланы отдельно по школьным чатам. В пресс-службе управления образования информацию предоставили.

«В целом по области колледжи и школы будут работать так же в рамках постановления, отслеживая динамику заболеваемости в ходе ежедневного мониторинга. Школы регионов так же могут принимать решения о переводе классов на онлайн формат», — сказано в сообщении управления.

Напомним, 27 ноября сообщалось о том, что в Костанайской области за последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что на 1,6 раза выше, чем неделей ранее.

Казахстанцам могут начать компенсировать потраченные деньги на лечение в частных клиниках Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова не исключила, что в будущем казахстанцы смогут за счет ОСМС...

Отключат свет костанайцам - список В Костанае с 1 декабря 2025 года ряд потребителей частного сектора и спальных районов временно...

Прожиточный минимум в Казахстане резко снизился В ноябре текущего года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 56 675 тенге, что на...