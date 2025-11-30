Учащиеся некоторых костанайских школ 28 ноября начали получать сообщения о возвращении детей в школы. Сообщалось, что с 1 декабря дети будут учиться в штатном режиме.
Однако, 30 ноября в чаты некоторых школ поступила информация о том, что дети в школы на учебу не выходят. В частности школьники гимназии им.Горького остаются учиться на дистанционном формате.
«В связи с нестабильной ситуацией по заболеваемости детей ОРВИ, грипп по городу и обращениями родителей о продлении дистанционного обучения наш переход в штатный режим отменяется. Продолжаем обучение на дистанте. Сроки завершения дистанционного обучения сообщим позднее», — говорится в сообщении.
В городском отделе образования Костаная с 28 ноября общей информации журналистам, как будут учиться школы не поступало. Возможно сообщения разосланы отдельно по школьным чатам. В пресс-службе управления образования информацию предоставили.
«В целом по области колледжи и школы будут работать так же в рамках постановления, отслеживая динамику заболеваемости в ходе ежедневного мониторинга. Школы регионов так же могут принимать решения о переводе классов на онлайн формат», — сказано в сообщении управления.
Напомним, 27 ноября сообщалось о том, что в Костанайской области за последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что на 1,6 раза выше, чем неделей ранее.
