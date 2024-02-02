Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

В Костанайской области 3 февраля ожидается снег, метель. На юго-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, на западе, востоке, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на востоке области 15, днем 0-5 мороза.

Читайте также: Когда ждать потепления, сообщили синоптики

В Костанае, по прогнозу синоптиков, будет облачно, снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.