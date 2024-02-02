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Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Фотография для новости Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Фото взято с сайта don24.ru

В Костанайской области 3 февраля ожидается снег, метель. На юго-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, на западе, востоке, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на востоке области 15, днем 0-5 мороза.

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В Костанае, по прогнозу синоптиков, будет облачно, снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза.

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