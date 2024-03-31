Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 1 апреля

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1 апреля ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно дождь, гололед.
На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
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В Костанае 1 апреля ночью и утром ожидаются осадки преимущественно дождь, гололед.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.