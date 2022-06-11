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Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области

Фото из открытых источников

Казгидромет распространил штормовое предупреждение. 

12 июня ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.

Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем 12 июня ожидаются гроза, шквал.

Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

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