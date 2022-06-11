Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области

Фото из открытых источников
Казгидромет распространил штормовое предупреждение.
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12 июня ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.
Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
В Костанае днем 12 июня ожидаются гроза, шквал.
Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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