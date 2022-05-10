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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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11 мая на западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 11 мая ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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