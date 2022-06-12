Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

13 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза.

Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

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