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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото из открытых источников

13 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.
В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза.

Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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