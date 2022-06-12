Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото из открытых источников
13 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.
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Ветер северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.
В Костанае утром и днем 13 июня ожидается гроза.
Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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