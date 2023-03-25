Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

В период с 26 по 28 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха на большей части Костанайской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений.

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При этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

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