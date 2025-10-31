В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается неустойчивая погода. Ночью на севере и востоке — осадки в виде дождя и снега, местами гололёд. Днём на западе и севере области пройдёт дождь, мокрый снег. Ночью и утром на западе, севере и востоке сохранится туман.

Ветер северо-западный, западный 9–14 м/с, днём на востоке порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге области до +6°. Днём +4…+9°, на юге до +12°.

Читайте также: Зима близко. Холодная волна накрывает РК

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура ночью 0…+2°, днём +7…+9°.

Синоптики рекомендуют водителям учитывать туман, гололёд и возможный мокрый снег, соблюдать дистанцию и заранее сменить резину на зимнюю. Пешеходам — быть осторожнее на скользких участках.

МВД обратилось к казахстанцам с жестким заявлением Министерство внутренних дел обратилось к гражданам из-за набирающих обороты провокационных роликов в соцсетях, передаёт Polisia.kz....