Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространили синоптики «Казгидромета».
26 марта в Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду.
В Костанае ночью ожидается -6 градусов, днём -3 градуса.
Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погода на 26-28 марта сообщили синоптики Казгидромета. Два циклона принесут в Казахстан град и сильный дождь.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области