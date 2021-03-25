Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространили синоптики «Казгидромета».

26 марта в Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду.

В Костанае ночью ожидается -6 градусов, днём -3 градуса.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погода на 26-28 марта сообщили синоптики Казгидромета. Два циклона принесут в Казахстан град и сильный дождь.

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