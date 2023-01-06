Штормовое предупреждение в Костанайской области — ДЧС

7 января ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем на большей части области осадки (снег, дождь). Метель.
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В центре области гололед, туман.
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Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.
В Костанае 7 января ожидается метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.