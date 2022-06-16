Штраф за превышение средней скорости узаконят в РК

Казахстанский институт стандартизации и метрологии подготовил проект по внесению понятия «средняя скорость» в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Kolesa.kz.

Термин пропишут в нацстандарте «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».

Это делается для того, чтобы камеры фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, могли отмечать нарушения средней скорости и штрафовать водителей.

«Средняя скорость движения транспортного средства – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление участка», – указано в пункте 3.14 проекта стандарта.

Cредняя скорость – это скорость, с которой водитель проезжает участок дороги между двумя камерами, стоящими в начале и в конце этого участка. Чтобы подсчитать среднюю величину превышения, нужно разделить расстояние между камерами на время проезда, тогда и будет выявлено нарушение. Подразумевается, что камеры будут делать это автоматически.

Изображение с сайта Кolesa.kz.

Как отмечает издание, документ должны принять до конца лета. Предположительно, для начала среднюю скорость начнут замерять на загородных трассах, а в перспективе фиксировать её станут и городские камеры.

Какими будут штрафы за превышение средней скорости, пока неизвестно. Пункты, касающиеся средней скорости и наказания за её превышение, внесут в ПДД и статью 592 КоАП.

Также в стандарте предлагается прописать, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения (в том числе средней); движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике менее 40 км/ч.

Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).

Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение ПДД РК.

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД РК.

Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу встречного движения.

Выезд на трамвайные пути встречного направления.

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены.

Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).

Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

Невыполнение требования ПДД РК об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.

Выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора.

Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам.

Иные административные правонарушения в области дорожного движения.

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