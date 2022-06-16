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Штраф за превышение средней скорости узаконят в РК

mag.auto.ru

Казахстанский институт стандартизации и метрологии подготовил проект по внесению понятия «средняя скорость» в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Kolesa.kz.

Термин пропишут в нацстандарте «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением».

Это делается для того, чтобы камеры фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, могли отмечать нарушения средней скорости и штрафовать водителей.

«Средняя скорость движения транспортного средства – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление участка», – указано в пункте 3.14 проекта стандарта.

Cредняя скорость – это скорость, с которой водитель проезжает участок дороги между двумя камерами, стоящими в начале и в конце этого участка. Чтобы подсчитать среднюю величину превышения, нужно разделить расстояние между камерами на время проезда, тогда и будет выявлено нарушение. Подразумевается, что камеры будут делать это автоматически.

Изображение с сайта Кolesa.kz.

Как отмечает издание, документ должны принять до конца лета. Предположительно, для начала среднюю скорость начнут замерять на загородных трассах, а в перспективе фиксировать её станут и городские камеры.

Какими будут штрафы за превышение средней скорости, пока неизвестно. Пункты, касающиеся средней скорости и наказания за её превышение, внесут в ПДД и статью 592 КоАП.

Также в стандарте предлагается прописать, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

  • Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения (в том числе средней); движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике менее 40 км/ч.
  • Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
  • Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).
  • Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение ПДД РК.
  • Нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
  • Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД РК.
  • Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу встречного движения.
  • Выезд на трамвайные пути встречного направления.
  • Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
  • Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены.
  • Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).
  • Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.
  • Невыполнение требования ПДД РК об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.
  • Выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора.
  • Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам.
  • Иные административные правонарушения в области дорожного движения.
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