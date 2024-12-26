Изменение часового пояса в Казахстане затронуло всю страну. В каждой области восприятие перемен оказалось разным. Тем не менее, многие казахстанцы отмечают положительные изменения в своей повседневной жизни. Корреспондент BaigeNews.kz поговорили с жителями из Шымкента, Павлодара и Костаная и узнала, как они адаптировались к новому времени.

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Светлое утро — спокойные родители

Мама троих детей Асель Сандибаева живет в Шымкенте. По ее словам, перевод времени положительно сказался на безопасности её детей.

«Раньше зимой дети выходили в школу в полной темноте, и я каждый раз переживала. Теперь же утро стало светлее, и мне спокойнее отпускать их из дома. Пусть даже пока приходится перестраивать режим сна, но это временно», — рассказывает женщина.

Асель добавила, что новые часы дают возможность семье проводить больше времени вместе.

«Когда день начинается раньше, успеваешь сделать больше дел. Мы с мужем стали эффективнее планировать свои утренние задачи, а вечером есть время отдохнуть и провести время с детьми», — отметила Асель Сандибаева.

Удобство для работы на дороге

Сарсенбай Султанов работает таксистом в Павлодаре. Он отметил, что для него перевод времени оказался не только удобным, но и выгодным.

«Раньше утром было темно, и работать было тяжело: люди сами сонные, да и дороги плохо видны. Сейчас светлеет раньше, и утренние смены стали комфортнее. Да и пассажиров в такое время больше — всем удобнее», — поделился Султанов.

По словам таксита, новый график помог ему сократить усталость и положительно сказался на его здоровье.

«Когда работаешь по 10–12 часов за рулём, каждая мелочь имеет значение. Сейчас я чувствую, что больше успеваю и меньше устаю», — поделился Сарсенбай Султанов.

Мы ждали этого давно

65-летняя пенсионерка Алтын Кашенова из Костаная рассказала, что раньше утро зимой было тёмным и мрачным. Это доставляло дискомфорт, как для детей, так и для пожилых людей.

«Я помню, как ещё в 90-е годы говорили, что нужно что-то менять. Особенно зимой было сложно — дети шли в школу в темноте, а на улице мороз. Теперь хотя бы светло, и это радует. Да и мы старики теперь можем утром выйти на раннюю прогулку», — поделилась Алтын.

Она отмечает, что старшему поколению легче привыкнуть к переменам. Особенно, когда это касается комфорта и здоровья.

«Мы живём спокойнее, не торопимся. Конечно, молодёжи труднее, но ведь всё это ради здоровья и удобства. Всё новое сначала воспринимается тяжело, а потом становится частью жизни. Так было всегда», — подытожила Алтын Кашенова.

Как отмечают горожане, несмотря на первоначальные трудности адаптации, люди видят, что перевод времени — это шаг вперёд, направленный на благо. И, как показывает опыт, нововведение уже приносит положительные результаты.

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