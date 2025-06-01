2 июня днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град.

Ветер юго-западный днем на западе области 15 м/с.

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Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 2 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

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