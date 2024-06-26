Сильная жара. Прогноз в Костанае и области

Ночью 27 июня на западе Костанайской области ожидается дождь, гроза. Днем дождь, на западе, севере области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 23-28, на западе области 20 тепла, на юге области сильная жара 32-37 градусов.

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В Костанае будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла

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