USD 423.91
EUR 497.37
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сильные осадки. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Сильные осадки. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Фото alau.kz

Vinkmag ad

28 сентября на западе, юго-западе Костанайской области ожидаются сильные осадки — дождь, снег.

Ночью и утром на севере области туман, гололед.

На юге области гроза. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, порывы 23м/с.

В Костанае 28 сентября ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.

Читайте также: Гололёд и минус. Прогноз погоды на 28-30 сентября

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Столкнулись три авто. В полиции сообщили, что женщина водитель не уступила дорогу
Следующая новость

В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов