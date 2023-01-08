Сильный мороз. Список закрытых трасс в Костанайской области

Сообщаем, что в связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) 08.01.2022 года на 20:00 часов принято решение о закрытии автодорог республиканского значения по следующим направлениям:

Ограничения вводятся для транспортных средств с дизельным топливом и общественным транспортом.

Читайте также: -33. Резкое понижение температуры принёс антициклон

1) А-22 «Карабутак-Костанай» 503-204 км (от г.Рудный до гр.Актюбинской области);

2) А-21 «Мамлютка-Костанай» 406-180 км (от г.Тобыл до гр.СКО);

3) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-232 км (г.Тобыл до гр.Акмолинской области);

4) М-36 «Екатеринбург-Алматы» 466-539 км (от п.Федоровки до г.Костанай), М-36 «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г.Тобыл до гр.СКО).

08.01.23г. с 21-30 что в связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) принято решение об ограничении движения дизельного и общественного транспорта на автодорогах областного значения по следующим направлении:

а/д «Рудный-Качар-Федоровка» 0-82км

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.