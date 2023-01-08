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Сильный мороз. Список закрытых трасс в Костанайской области

Сообщаем, что в связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) 08.01.2022 года на 20:00 часов принято решение о закрытии автодорог республиканского  значения по следующим направлениям:

Ограничения вводятся для транспортных средств с дизельным топливом и общественным транспортом.

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1) А-22 «Карабутак-Костанай» 503-204 км (от г.Рудный до гр.Актюбинской области);

2) А-21 «Мамлютка-Костанай» 406-180 км (от г.Тобыл до гр.СКО);

3) Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-232 км (г.Тобыл до гр.Акмолинской области);

4) М-36 «Екатеринбург-Алматы» 466-539 км (от п.Федоровки до г.Костанай),     М-36 «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г.Тобыл до гр.СКО).

  • 08.01.23г. с 21-30 что в связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) принято решение об ограничении движения дизельного и общественного транспорта  на автодорогах областного значения по следующим направлении:
  • а/д «Рудный-Качар-Федоровка» 0-82км
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