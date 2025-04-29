В связи с ухудшением погодных условий и усилением порывов ветра, в городе Костанай на улице Назарбаева произошёл частичный отход металлического профильного листа на многоэтажном здании. На место вызова незамедлительно выехали спасатели ДЧС Костанайской области. Используя альпинистское снаряжение спасатели поднялись на высоту, демонтировали ослабленный профильный лист и тем самым предотвратили его обрушение и возможные последствия.

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Аналогичный случай зафиксирован в городе Рудный. В многоэтажном жилом доме произошло частичное нарушение крепления кровли. Прибывшие на место спасатели, используя временное крепление, оперативно зафиксировали профильный лист для предотвращения дальнейшего разрушения.

Жертв и пострадавших нет.

ДЧС Костанайской области призывает соблюдать меры безопасности при сильном ветре:

без необходимости не выходите на улицу;

избегайте нахождения рядом с рекламными конструкциями, деревьями, линиями электропередачи и неустойчивыми строениями;

плотно закрывайте окна и двери в помещениях;

при обнаружении обрывов проводов, падений конструкций незамедлительно сообщайте в экстренные службы по телефону 112.

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